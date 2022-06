Strisce pedonali luminose sulla strada che porta al mare|VIDEO

2Detto, fatto. Questa notte abbiamo installato le prime strisce pedonali luminose di Bacoli. Sul lungomare di Miliscola. Qui, le luci si accendono al passaggio dei pedoni. Per una città più sicura. Sono già attive. Per i giovani, per gli anziani, per i turisti, per i bagnanti. Sempre qui, tra pochi giorni, installeremo anche i dossi. A tutela dei tanti che vivono la movida notturna presso i lidi, i bar della nostra città. Guardate come funzionano. Così i cittadini in transito saranno più visibili per gli automobilisti ed i centauri. E continueremo in tutta la città. Ringrazio gli assessori Rosaria Di Meo e Vittorio Ambrosino. Abbiamo ancora molto da fare. Un passo alla volta",

Scrive su Facebook Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli.