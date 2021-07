"Salve Consigliere, le faccio notare come in via IV novembre hanno dipinto le strisce blu passando sopra una mascherina chirurgica lasciata a terra da qualche incivile. Ma ci voleva tanto a prenderla e gettarla nel cestino? Ma che indecenza". E' la foto corredata da questo commento inviata a Francesco Emilio Borrelli.

Il consigliere regionale, anch'egli attonito per l'accaduto, ha pubblicato il post sul proprio account Facebook. Tantissimi i commenti di incredulità dei suoi follower.