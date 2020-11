La sorpresa nel passeggino: non c'era un bambino ma street food etnico illegale

"Se vedete una donna con un passeggino non è detto ci sia un bambino! Può esserci dentro, infatti, quello che non ti aspetti: riso, carne, fagioli e altro cibo etnico che viene cucinato in cucine improbabili e somministrato sul marciapiede! Chissà cosa ne pensano i ristoratori che lottano quotidianamente contro le continue limitazioni anti-covid", denuncia Luca Abete di Striscia la Notizia sulla scoperta fatta al Vasto, dopo alcune segnalazioni.