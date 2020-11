Guardia di Finanza, colpo allo streaming illegale di contenuti a pagamento: l’operazione

Operazione della Guardia di Finanza per l'oscuramento di centinaia di siti web e piattaforme Iptv che trasmettono illegalmente in streaming contenuti a pagamento, tra i quali anche partite di calcio. L'attività è stata eseguita dai finanzieri del Nucleo speciale Tutela privacy e frodi tecnologiche nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli.

Secondo quanto appreso dall'Adnkronos, tra i destinatari dell'operazione non figurano solo i siti web che trasmettevano illegalmente contenuti a pagamento, ma anche alcuni dei fruitori del servizio.

Il ringraziamento della Lega Calcio

"Un grande ringraziamento da parte di tutta la Serie A per il prezioso lavoro che la Guardia di Finanza ha fatto e sta facendo per oscurare diverse IPTV che trasmettono illecitamente contenuti audiovisivi". Lo scrive in una nota l'Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo a proposito dell'operazione delle Fiamme Gialle, coordinata dalla Procura di Napoli.

"La trasmissione e la visione delle nostre partite, attraverso servizi di streaming illegali, configura un vero e proprio atto criminale che comporta gravi conseguenze sia per le organizzazioni malavitose che le gestiscono sia per gli utenti che ne usufruiscono illegittimamente", conclude De Siervo.