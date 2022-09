Rissa e strascini tra donne davanti al supermercato|VIDEO

Rissa tra due donne dinnanzi ad un supermercato di Camposano, nel nolano. Lo strascino e le offese reciproche avvenute davanti agli occhi increduli dei presenti sono state immortalate in alcuni video.

Il consigliere Regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli stigmatizza l'accaduto: "Nel filmato si vedono due donne litigare animatamente e prendersi per i capelli, una finisce anche a terra, mentre i presenti, tra cui i loro familiari, tentano di separarle. Quando gli animi sembrano essersi placati, una delle due tenta nuovamente l’assalto verso la nemica ma fortunatamente un suo parente riesce a fermarla e a dissuaderla. Come raccontato da uno dei testimoni, che non conosce i motivi del litigio, sarebbe intervenuta anche la Polizia. Senza parole. La violenza ed il degrado stanno letteralmente diventando una costante della nostra quotidianità. Occorre a tutti i costi frenare questa tendenza prima che si arrivi ad un punto di non-ritorno. Per farlo occorre una riforma totale: culturale, sociale e giuridica. Non si può più essere tolleranti".