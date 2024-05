Non vuole attendere e fa lo "strascino" all'infermiera: panico in pronto soccorso

Una nuova aggressione al personale sanitario è stata registrata nei giorni scorsi. In particolare, nella giornata di domenica, un'infermiera è stata aggredita all'ospedale del Mare. L'infermiera, come racconta Nessuno Tocchi Ippocrate, sarebbe stata vittima - nel triage - di una paziente in attesa.

"La professionista è stata trascinata per i capelli per diversi metri, il motivo è sempre lo stesso; l’impazienza. La donna è stata refertata stesso dal pronto soccorso ricevendo una prognosi di giorni 5. Ancora una donna aggredita durante il suo orario di servizio,le tutele sono ancora insufficienti", si legge nel post di denuncia.