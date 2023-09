Litiga con una persona e gli strappa a morsi parte dell'orecchio: arrestato

Nell'ambito di un'indagine diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Casoria hanno posto agli arresti domiciliari un 37enne di Casavatore accusato di aver causato lesioni al volto di una persona.

Tutto è avvenuto a Casoria nel corso del pomeriggio del 17 maggio scorso, quando - a seguito di una segnalazione pervenuta all'utenza del pronto intervento 112 - i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti nei pressi di un bar in via Rossini, dove un uomo, coinvolto in un litigio con un altro soggetto non identificato nell'immediatezza dei fatti, riportava una lesione permanente ad un orecchio.

La lite è avvenuta nei pressi di un esercizio commerciale di Casoria, durante la quale l'odierno indagato, intervenendo in una discussione banale in corso tra un soggetto con il quale si accompagnava e la persona offesa, si scagliava contro la vittima provocandogli - con un morso - l'avulsione parziale cutaneo-cartilaginea dell'elice dell'orecchio destro.

Una volta espletate le formalità di rito, l'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.