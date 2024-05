Due giovani stranieri rischiano il linciaggio per un equivoco: attimi di terrore in centro

Paura ieri pomeriggio a Napoli dove due giovani stranieri hanno rischiato il linciaggio da una trentina di persone per un equivoco. Gli investigatori intervenuti hanno accertato che i due giovani stavano passando su Corso Vittorio Emanuele quando - per cause non chiare - sono stati ritenuti responsabili di aver aggredito una ragazza minorenne in difficoltà, poi portata in ospedale per accertamenti.

In pochi secondi si è formata subito una folla di circa trenta persone che ha iniziato ad inveire contro i due giovani, pronta a passare dalle parole ai fatti. Provvidenziale è stato l'intervento tempestivo della polizia municipale e della polizia di Stato che hanno riportato la situazione alla calma. Nel parapiglia alcuni agenti della polizia locale sono rimasti leggermente contusi e si sono fatti medicare in ospedale.