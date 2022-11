L'evento “Drowing of Lots EuroVolley 2023" blocca l'intera zona intorno a piazza Plebiscito

Dispositivo traffico per il giorno 16 novembre 2022 dalle ore 17:00 alle ore 20:00, di un particolare dispositivo di circolazione in piazza del Plebiscito per l’evento “Drowing of Lots EuroVolley 2023".

Il 16 novembre 2022, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, e comunque sino a cessate esigenze verrà imposto:

a) il divieto il transito veicolare:

1. nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio della Prefettura e l'edificio del Commiliter;

2. in via Solitaria, Piazzetta Salazar, Rampe Paggeria, eccetto i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli per le emergenze ed il soccorso, (che circoleranno a senso unico alternato);

b) il senso unico di circolazione:

1. in piazza Carolina, dalla confluenza di via Serra a quella di via Chiaia;

2. in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di piazza Trieste e Trento.