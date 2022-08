Temporali improvvisi e violenti: strade come fiumi nel Napoletano - VIDEO

C'è preoccupazione nel Napoletano per l'instabilità meteorologica che in questi giorni sta interessando diversi comuni. Sono tante le immagini sui social di temporali improvvisi che, in pochi minuti, rendono le strade dei veri e propri corsi d'acqua.

Ne è un esempio Cicciano da dove arrivano numerose segnalazioni. Preoccupati i cittadini dalla violenza dell'acqua, ma soprattutto dagli allagamenti che rendono difficili - anche dopo i temporali - gli spostamenti. Nuovi appelli, sempre sui social, vengono rivolti all'amministrazione comunale sulla cattica gestione di caditoie e tombini.