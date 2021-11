Maltempo, disagi in periferia: strada cede dopo le pesanti piogge

Il maltempo, già da questa notte, si sta abbattendo su tutta la città di Napoli, senza risparmiare nessun quartiere. Tanti i disagi e i danni registrati già nelle scorse ore. A Secondogiliano, in particolare, come denunciato da diversi utenti sui social, una porzione di strada in via Roma verso Scampia ha ceduto sotto il peso di una spazzatrice di Asia. Disagi anche per il rallentamento del traffico veicolare in zona.

Disagi, come detto, anche in altri punti di Napoli e provincia. A Posillipo, ad esempio, un albero si è abbattuto su un'auto in sosta all'esterno di una scuola, mentre in diversi comuni si registrano allagamenti. La situazione potrebbe migliorare nelle prossime ore anche se la Protezione civile ha prorogato l'allerta meteo fino a domani sera.