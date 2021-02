La storia di Cutolo ep.1 - Come nasce il falso mito del “professore”

Gli anni tra il 1979 e il 1983 sono quelli della più cruenta guerra di camorra vissuta fino a quel momento. Tutta la regione ed in particolare Napoli e provincia ed in parte Caserta, diventano un terreno di battaglia su cui perdono la vita centinaia di soldati di due parti contrapposte. La guerra vede contrapposte la Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo e la Nuova Famiglia di Nuvoletta, Zaza, Giuliano, Bardellino, Alfieri ed altri. La geografia criminale in quegli anni vede questi due blocchi l'uno contro l'altro armati.

Si considera un nuovo Robin Hood con poteri sovrannaturali

Il principale protagonista della camorra di fine anni ‘70 ed inizio anni ‘80 è senza dubbio Raffaele Cutolo, alias “'o professore”. Cutolo è prima di tutto un personaggio carismatico capace di creare una struttura criminale verticale con se stesso al vertice. Si ritiene certo di possedere poteri sovrannaturali trasmessi durante un'encefalite all'età di sette anni1. «Cutolo si lascia intervistare alla televisione, usa il linguaggio settoriale d'un professionista e gli eufemismi dei media (chiama incidente un delitto), si veste con la proprietà composta d'un banchiere, il suo stile è più simile all'etichetta borghese e alla glacialità mortale di Lucky Luciano che alle guasconate di Joe Adonis o al mistero del capocamorra tradizionale»2. Si considera un moderno Robin Hood che toglie ai ricchi per dare ai poveri3.

Il primo omicidio

Consapevole del fatto che trascorrerà parte della propria vita in carcere, utilizza i penitenziari come il proprio principale centro di potere. Ne stabilisce un controllo ferreo e crea un sistema di assistenza ai carcerati con le tangenti raccolte su tutto il territorio di propria competenza4. Vi entra per la prima volta il 27 settembre 1963 a 22 anni non ancora compiuti perché uccide un giovane, Michele Viscito. La sera del 23 settembre una ragazza si ferma davanti all'auto, una Fiat 1100, che stava spingendo per un guasto al motore insieme ad un amico. Questo ferma il loro tentativo e Cutolo perde la testa. Si avvicina alla ragazza e la schiaffeggia. Quattro giovani vanno in soccorso della giovane e ne nasce una rissa che finisce con un colpo di pistola. A spararlo è Cutolo che uccide sul colpo Viscito. Dopo pochi giorni di latitanza si consegna al pretore di Ottaviano5.

Il carcere diventa il suo regno

Nel 1981 a 39 anni, ne ha già trascorsi 16 dietro le sbarre6. «Il carcere è diventato il regno di Cutolo. A Poggioreale aveva una cella confortevole e un telefono a disposizione. Chiamava persino in Perù dove parlava con i suoi corrieri della droga»7. E dal suo regno si allontana solo per trasferirsi nel più confortevole manicomio criminale di Aversa. Il posto perfetto per comandare senza alcun disturbo ed all'occorrenza evadere senza problemi. È il caso del 5 febbraio 1978 quando «Cutolo fuggì da quello stesso manicomio e nel seguente modo: due suoi gregari misero una grossa carica di esplosivo all'esterno del muro di cinta; altri due, a breve distanza, fermarono il traffico alle estremità della strada, sparando in aria con i mitra. Appena sentito il botto Cutolo uscì tranquillamente dalla sua stanza, attraversò lo squarcio nel muro di cinta e salì in un'automobile»8.

La fuga dal manicomio

Organizza tutto durante un colloquio con la sorella Concetta ed una nipote. Sincronizza gli orologi ed aspetta che l'Alfa Romeo esploda fuori dal manicomio per poi uscirne indisturbato alle 14 e 45. Successivamente sul fatto dichiarerà9: «Mi allontanai co' nu' poco i chiasso»10. «Dal 5 febbraio 1978 al 15 maggio 1979 Cutolo è fuori dal carcere. Un anno prezioso. Tesse la tela della sua organizzazione»11. È l'anno in cui culla e riesce ad attuare il proprio progetto: conquistare Napoli e la provincia.

La Nco “Napoli ai napoletani”

Si afferma la Nuova Camorra Organizzata, il nuovo sistema criminale che ha come idea principale il concetto che Cutolo ha più volte espresso dal carcere: «Napoli ai napoletani»12 e lui stesso come capo indiscusso che vuole il riconoscimento dentro e fuori dalla Campania. Partendo dalla sua città d'origine, Ottaviano, tocca ogni punto della provincia napoletana facendo proseliti e punta dritto su Napoli.

