Dal 16 maggio stop quarantena per chi arriva in Italia da Paesi Ue e non solo: Capodichino Covid Tested

Con un'altra ordinanza si rafforzano i voli Covid tested. Tale sperimentazione arriva anche negli aeroporti di Venezia e Napoli, oltre Milano e Roma. In tal modo vengono estesi gli arrivi anche da Canada, Giappone, Emirati Arabi Uniti, oltre agli Stati Uniti. I voli Covid tested sono così chiamati perché consentono a chi si sottopone a test molecolare o antigenico, prima della partenza e allo scalo di destinazione, di evitare la quarantena o l’isolamento fiduciario all’arrivo, in caso di esito negativo. Le ordinanze sono valide dal 16 maggio.

In tal modo a Napoli potranno arrivare turisti anche da Canada, Giappone, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti, oltre che da Gran Bretagna e Israele