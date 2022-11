Stop ai bus turistici nel porto di Napoli: l'ordinanza

Una ordinanza della Capitaneria di porto, emanata dopo un tavolo convocato dal Comune di Napoli, disciplina da sabato prossimo, 19 novembre, il transito dei bus turistici nel porto per ridurre il traffico. Nel periodo compreso tra sabato 19 novembre 2022 e l'8 gennaio 2023, sottolinea il Comune, è consentito agli autobus turistici il solo transito, senza alcuna fermata o salita/discesa dei passeggeri, all'interno del seguente percorso interno al porto: varco Bausan (ingresso); via del Ghiaccio; varco Carmine; via Salerno; piazzale Pisacane; piazzale Immacolatella (uscita in confluenza su via Nuova Marina).

Salita e discesa saranno consentite in apposite aree, esterne al porto, in via Nuova Marina, nel tratto compreso tra l'uscita dal Porto (varco Immacolatella) e il varco Pisacane. Il dispositivo è contenuto nell'ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto, frutto del lavoro svolto nel tavolo tecnico convocato dal Comune tramite l'assessore alla Mobilità Edoardo Cosenza e che ha trovato la "piena disponibilità e condivisione" da parte dell'Autorità portuale, della stessa Capitaneria di Porto e dell'Agenzia delle Dogane. Tale provvedimento, afferma il Comune, consentirà di snellire fortemente il traffico in ingresso in città in un periodo nel quale si prevede un enorme afflusso turistico. Il percorso, interno al porto, potrà essere utilizzato esclusivamente dagli autobus turistici preventivamente accreditati a cura di Anm.