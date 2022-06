Mensa ospedaliera, lavoratori senza tredicesima e tfr

La denuncia degli ex operatori della Vegezio srl, impegnati nella ristorazione del Santobono-Pausilipon. La replica del titolare: "In difficoltà per la crisi Covid. Risolveremo tutto entro l'estate"

Tempi difficili, quelli post Covid, in cui anche chi lavora nelle mense degli ospedali rischia di restare senza qualche stipendio e senza tfr. E' accaduto a otto persone che fino a pochi mesi fa operavano al Santobono per conto della ditta Vegezio srl.

"Abbiamo avuto alcuni problemi con la nostra ex azienda - racconta Pietro Masillo, delegato Cisl - Mentre eravamo ancora in organico siamo arrivati a sei mesi di arretrati. Solo dopo diversi stati di agitazione la Vegezio si è messa in carreggiata. Poi, però, con il Covid, siamo stati messi in cassa integrazione anche se il nostro appalto non si è mai fermato. A febbraio 2022 abbiamo cambiato datore di lavoro ma siamo ancora in attesa delle tredicesime e quattordicesime del 2019 e del 2020 per un valore di circa 7mila euro ciascuno. Eppure, il Santobono ha sempre pagato regolarmente".

A questo ammanco si aggiunge, però, anche il trattamento di fine rapporto: "La Vegezio non ci ha nemmeno comunicato a quanto ammonterebbe il tfr di ogni lavoratore e non ha mai risposto ai nostri solleciti. Attraverso il nostro avvocato ci hanno proposto un accordo che abbiamo rifiutato perché non ci fidiamo. Solo io devo avere dall'azienda circa 20mila euro. Non sono spiccioli e ci sono lavoratori che aspettano quei soldi per sopravvivere".

Contattato da NapoliToday, Valerio Vegezio, titolare dell'omonima ditta, si è detto sorpreso della denuncia dei lavoratori: "Abbiamo avuto da poco i conteggi del tfr dal nostro consulente. Stiamo ricominciando a lavorare e i nostri committenti hanno ripreso a pagarci, quindi salderemo al più presto le posizioni di questi lavoratori. Li convocheremo nei prossimi giorni e credo che entro l'estate inizieremo a erogare le somme dovute da ognuno di loro. Quindi, il problema non esiste e non so a chi possa giovare sollevare questo polverone contro un'azienda che ha 50 anni di storia".

Sulle motivazioni che hanno portato a queste difficoltà, Vegezio afferma: "Siamo stati fermi con la refezione scolastica per due anni e noi lavoriamo per il 95 per cento con appalti pubblici. Abbiamo dovuto fare qualche sacrificio per garantire il lavoro di tutti. E' vero che chi lavorava in ospedale non si è mai fermato, ma non potevamo pagare qualcuno e altri no. Con gli incassi del Santobono abbiamo pagato tutti i nostri dipendenti".