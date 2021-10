Stesa trin via Solitaria interno alle 3 del mattino. Gli spari sono stati uditi dai residenti. E' caccia ad una Smart da cui sarebbero stati esplosi i colpi di arma da fuoco.

Non sarebbero stati però trovati i bossoli in strada dai primi controlli delle forze dell'ordine. Non si registrano danni a cose o feriti. Solo tanta paura da parte dei residenti.