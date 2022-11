Stesa in pieno giorno: sul posto le forze dell'ordine

Alcuni colpi di arma da fuoco sarebbero stati esplosi a Soccavo. Diverse segnalazioni sono giunte ieri, nel tardo pomeriggio, al 113. Gli agenti di Polizia, così, sono intervenuti nel quartiere partenopeo all’inctrocio tra via Epomeo e via Paolo della Valle. Sul posto, tuttavia, la Polizia non ha rinvenuto bossoli, ma non è escluso che qualcuno abbia "ripulito la scena" prima del loro arrivo. Indagini in corso.