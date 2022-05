Terrore nella notte, stesa ai Quartieri Spagnoli: esplosi 16 colpi

Terrore nella notte a Napoli per una nuova stesa. L'episodio è stato registrato ai Quartieri Spagnoli dove una serie di ben 16 colpi è stata esplosa nella notte. Paura per i residenti, anche se i colpi sembra siano stati esplosi tutti in aria.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Montecalvario di Napoli che hanno effettuato i primi rilievi e recuperato i bossoli dei colpi esplosi. Nessun ferito è stato registrato, così come non sono stati segnalati danni a cose. Indagini in corso da parte della Polizia che, al momento, non esclude nessuna pista.