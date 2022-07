Stesa a Ponticelli: quattro fermati. Tra loro c'è De Luca Bossa, da poco uscito dal carcere

C'è anche Emmanuel De Luca Bossa tra i quattro fermati per la stesa a Ponticelli dello scorso 2 luglio. Il 23enne, ritenuto appartenente all'omonimo clan, era stato scarcerato lo scorso 18 giugno ma per lui potrebbe arrivare un nuovo provvedimento cautelare. Insieme a lui sono stati fermati Vincenzo Barbato, suo coetaneo, e Giuseppe Damiano, 20enne. Si cerca inoltre un minorenne, destinatario del provvedimento ma al momento irreperibile. Anche Barbato e Damiano erano tornati in libertà lo scorso maggio.

La Dda di Napoli ha emesso il provvedimento di fermo che adesso finirà al vaglio del Gip e a notificarlo ai quattro sono stati i carabinieri. Il fermo si riferisce alla stesa effettuata a inizio mese nel quartiere quando il gruppo, secondo l'accusa, si rese autore del raid che provocò panico tra i presenti. Colpi d'arma da fuoco esplosi all'impazzata che provocarono la fuga delle persone presenti sul posto e che solo per una fortunata coincidenza non provocarono vittime.

A supporto dell'ipotesi investigativa ci sono le immagini di alcune telecamere di sorveglianza della zona che hanno ripreso il raid che si è protratto per circa 60 metri. Sessanta metri nel corso dei quali sono volati proiettili vaganti. Per l'Antimafia, De Luca Bossa ricoprirebbe un ruolo di spicco all'interno dell'organizzazione, ruolo svolto anche mentre agli arresti domiciliari. Barbato e Damiano, invece, vennero arrestati nel settembre 2021, per aver puntato una mitraglietta “Skorpio” contro un'auto di pattuglia della polizia.