Pomigliano, stabilimento a rischio: "Governo e Stellantis la smettano"

Aria di burrasca a Pomigliano d'Arco. Le dichiarazioni di Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, multinazionale olandese nata dalla fusione di Fiat Chrysler e Psa, che nei giorni scorsi ha parlato di rischio tagli per lo stabilimento napoletano e per quello di Mirafiori, hanno scatenato le violente reazioni sia del mondo politico che di quello sindacale.

"Il governo e Stellantis la smettano - scriva in una nota l'Ugl - Anziché litigare propongano qualcosa di costruttivo per i lavoratori". Nel solo stabilimento di Pomigliano d'Arco lavorano 4.500 persone più l’indotto. Facile intuire quale effetto dirompente possa avere, sul tessuto sociale l’eventuale disimpegno della multinazionale. "Le parole di Tavares ci lasciano basiti - prosegue la nota - Lo stesso amministratore delegato aveva detto che i siti produttivi italiani erano molto competitivi, in particolar modo Pomigliano dove oggi si producono Panda e Tonale. Aveva anche affermato, che quella competitività era dovuta alla disponibilità e alla professionalità dei lavoratori dello stabilimento campano che, in questi anni, sono stati disponibili a seguire le strategie aziendali. Nel 2023, a Pomigliano sono state prodotte 215mila vetture e la previsione per il 2024 è di arrivare a 250mila auto. Ci sembra chiaro che Pomigliano sia uno stabilimento produttivo e strategico. Al contempo, però Stellantis, così come ha fatto Fca, deve anche assumersi le proprie responsabilità e dare garanzie alle aziende dell’indotto che sono in Campania. Nessuno di buon senso può restare inerte rispetto all’ennesimo colpo che si intende infliggere al comparto industriale e automobilistico di Pomigliano".

Intanto, mercoledì 7 febbraio è prevista un'assemblea sindacale. Il Partito democratico ha annunciato una manifestazione per sabato 10 febbraio. "Le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Stellantis sono gravi e preoccupanti" affermano Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano del Pd di Napoli, Germaine Popolo, componente della Segreteria metropolitana del Pd di Napoli con delega al lavoro e professioni, e il Circolo Pd di Pomigliano d'Arco.

"Quando fu effettuata la fusione tra Fca e Psa che diede vita al gruppo Stellantis - ricordano - erano state offerte ampie garanzie del carattere strategico dello stabilimento di Pomigliano e in generale di tutti gli stabilimenti in Italia. L'ambiguità dell'amministratore delegato di Stellantis e del presidente di Exor (John Elkann, ndr) lasciano parecchi dubbi circa il mantenimento di quel patto tra azienda sindacati e istituzioni. Non c'è più tempo per le chiacchiere e i tatticismi: il Governo e tutte le istituzioni devono mettere al primo posto delle proprie agende politiche ogni misura per tutelare i livelli di occupazione e produzione".