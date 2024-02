Stellantis, De Luca: “Se ci saranno tagli non saranno a Pomigliano”

"La Regione Campania sarà impegnata a dare una mano, anche dal punto di vista finanziario, per tutelare lo stabilimento di Pomigliano". Lo dice il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che sta incontrando a Palazzo Santa Lucia sindacati e amministratori del Comune dove si trova uno degli stabilimenti Stellantis. De Luca afferma che, con lo sblocco dei fondi destinati alla Campania, "saremo pronti a dare una mano per incentivare Stellantis.

Lo abbiamo fatto per altri gruppi - ricorda il governatore -, abbiamo dato una mano con decine di milioni per spingerli a investire, e abbiamo intenzione di fare lo stesso pure con Stellantis". Il presidente della Regione evidenzia come ci siano "450 aziende dell'indotto automotive" a rischio, "quindi - spiega - stiamo parlando di migliaia di posti di lavoro che sono in discussione. Non possiamo consentirci cadute produttive o abbandoni da parte di Stellantis. Se dovesse esserci qualcosa nella riduzione dei dipendenti, questo lo si fa altrove, sicuramente non in Campania. Sarebbe intollerabile".

«Ho preso parte stamane all’incontro promosso da De Luca alla presenza di tutti i sindacati e dell’amministrazione comunale di Pomigliano per sottolineare, ancora una volta, che lo stabilimento “Vico” non si tocca - ha aggiunto Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente del Gruppo Misto - La Regione ha espresso la volontà di mettere in campo qualsiasi iniziativa utile a evitare una ferita mortale al cuore industriale della Campania. Così come ho apprezzato la disponibilità dei sindacati a fare squadra con le istituzioni per difendere con le unghie e coi denti il patrimonio produttivo della nostra terra e i posti di lavoro, decine di migliaia con l’indotto.

Credo - ha concluso Ciarambino - che l’unità di intenti emersa questa mattina sia un primo segnale forte alla proprietà di Stellantis e alle istituzioni nazionali. Arrivare divisi, per scelte di partito o colori sindacali, significherebbe infatti fare il gioco di chi ha in mente di depredare Pomigliano e il Mezzogiorno. Dobbiamo imparare dai politici del Nord, che quando si tratta di difendere i loro interessi non guardano in faccia a nessuno e si mettono insieme, destra e sinistra. Se qui al Sud la politica avesse fatto questo, non avremmo subito lo scippo della sede legale di Leonardo da Pomigliano a Varese e la chiusura di tanti siti produttivi eccellenti».