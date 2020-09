Eav, dal 24 settembre riaprono 10 fermate per l'inizio dell'anno scolastico

Eav informa che, in occasione dell'avvio dell’anno scolastico 2020/2021, a partire da giovedì 24 settembre saranno riaperte al servizio viaggiatori le seguenti fermate:

• Linee Vesuviane: Via Viuli, Via Monaci, Via del Monte, Moregine, Salice, La Pigna, Brusciano, Madonna dell’Arco e Botteghelle.

• Linee Flegree: Cantieri.

