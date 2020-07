Stazione Montesanto, buoni sconto per biglietti di cumana e circum riciclando bottiglie di plastica

Il presidente dell'Eav Umberto De Gregorio e il vice presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola hanno inaugurato questa mattina nella stazione di Montesanto il primo eco compattatore incentivante installato nel comune di Napoli.

Il progetto, promosso con Retake Napoli e Impresa Simeone, riguarda la raccolta ed il riciclo delle bottiglie di plastica. Per incentivare l'utilizzo dell'eco compattatore è prevista l'erogazione di buoni sconto utili all'acquisto dei biglietti di Cumana e Circumflegrea, oppure spendibili presso il banco cucina del punto "Flor do Cafe'" presente in stazione. L'installazione del nuovo eco compattatore è un'azione messa in campo da Eav sul tema dei rifiuti e della corretta raccolta differenziata, che si aggiunge ad altre precedenti iniziative promosse per la difesa dell'ambiente e del territorio.

