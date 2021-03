Stazione Duomo, il Comune: "Attiva da luglio 2021"

Sopralluogo a porte chiuse nella Stazione Duomo. Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, accompagnato dal vicesindaco Carmine Piscopo ha fatto visita al cantiere di piazza Nicola Amore. "Siamo davvero alle ultime battute. A Giugno libereremo anche il resto della piazza - le parole di Piscopo - Cominceremo anche le prove di circolazione dei treni, cosicché nello stesso periodo daremo il via libera anche alla messa in esercizio".

La storia della stazione Duomo è stata molto travagliata. Diversi gli scontri dialettici registrati, negli anni, tra il Comune di Napoli e l'archistar Massimiliano Fuksas, autore della cupola esterna. Notevole il ritardo accumulato dai lavori, se si considera che l'apertura era stata annunciata per la fine del 2019, quando l'assessore ai trasporti era ancora Mario Calabrese. Una lentezza motivata, in parte, con i ritrovamenti nel sottosuolo napoletano, come il Tempio dei giochi isolimpici, edificio religioso edificato a Napoli nel 2 d.C. La parte sotterranea della stazione è stata realizzata intorno e in armonia con gli scavi, in prercorso che si preannuncia suggestivo.

Disattesa la scadenza del 2019, il Comune non ha più fornito nuove date per evitare il rischio di essere smentito. Adesso, il nuovo obiettivo è l'estate 2021. Sperando sia la volta buona.

