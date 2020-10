"Serve un taxi?": ritiro della patente per tre tassisti abusivi che si spingevano fino ai binari della Stazione

Più di settecento persone identificate, 1 arresto e 2 denunce: sono questi i risultati dell’operazione “Alto Impatto” che si è svolta nelle principali stazioni ferroviarie italiane, allo scopo di incrementare i livelli di sicurezza in ambito ferroviario mediante la predisposizione di specifici servizi di prevenzione, finalizzati al contrasto delle attività illecite, dell’immigrazione clandestina e di possibili azioni terroristiche o eversive.

Nella stazione di Napoli Centrale e nelle zone adiacenti l’attenzione è stata rivolta in particolare al fenomeno dell’abusivismo commerciale. Gli agenti del Polizia Ferroviaria di Napoli, con mirati servizi di appostamento e visionando le immagini del sistema di videosorveglianza, hanno accertato che alcuni soggetti, nelle ore serali e notturne, si erano cimentati nella redditizia “professione” di tassista abusivo, qualcuno spingendosi ad offrire il servizio addirittura all’interno della stazione ferroviaria, aspettando i “clienti” in prossimità dei binari. Per tre tassisti sono scattate pesanti sanzioni: ritiro della patente per la successiva sospensione da 4 a 12 mesi, ritiro del libretto di circolazione e sequestro del veicolo ai fini della confisca, € 1816,00 di sanzione amministrativa.