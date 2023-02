Rimosse scritte vandaliche in piazza Carità, ma i vandali colpiscono anche piazza del Plebiscito

Durante il normale pattugliamento effettuato da parte degli agenti della Polizia Municipale Unità Operativa Chiaia, nella zona di Piazza del Plebiscito, Piazza Trieste e Trento e zone limitrofe individuavano un minore che imbrattava, con bombolette spray, le statue equestri di Carlo III di Borbone e Ferdinando I delle Due Sicilie. Il minore veniva fermato e affidato ad un genitore, le bombolette spray venivano sequestrate e si è proceduto all’inoltro di Comunicazione di Notizia di Reato, ex art. 639 c.p., all’Autorità Giudiziaria.

Le operazioni hanno visto gli Agenti della Municipale impegnati anche nella prevenzione del commercio ambulante e nel contrasto alle violazioni al Codice della Strada, dai numerosi controlli scaturivano 25 verbali per sosta irregolare e assenza di copertura assicurativa, 1 ritiro di tesserino invalidi, utilizzato in modo difforme alle previsioni di legge, oltre al sequestro amministrativo di n. 2 veicoli e alla rimozione di n. 10 autovetture con carri grù per sosta irregolare.

Piazza Carità

Gli addetti della Napoli Servizi sono intervenuti questa mattina, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per rimuovere le scritte vandaliche comparse da alcuni giorni sulla lapide del monumento a Salvo D'Acquisto in Piazza Carità.