La storica statua di Sant'Antonio Abate torna in città: ritrovata sul web dopo 40 anni

Dopo 40 anni è stata ritrovata la storica statua di Sant'Antonio Abate di Pimonte. A darne notizia, qualche giorno, fa è stato il sindaco Francesco Somma che l'ha riconsegnata alla cittadinanza proprio nel giorno del "santo con il maialino". L'opera era sparita, ma è stata ritrovata sul web, sul sito di un antiquariato. Dopo attente analisi delle immagini è stato scovato un particolare che ha fatto subito pensare alla statua scomparsa dal comune del Napoletano. Somma, in un lungo post, ha spiegato tutti i dettagli ed espresso la sua grande soddisfazione.

"Ritorna a Pimonte il nostro Sant'Antonio Abate. Un dono che ho fatto personalmente alla Chiesa di San Michele. Chi ha qualche anno in più e qualche capello bianco, nel vedere questa statua avrà sicuramente dei ricordi e delle emozioni Perché questa statua del ‘700 molti anni fa si trovava proprio a Pimonte, collocata nella Cappella del Campanile. Da diverse settimane sui social ci siamo imbattuti nella pagina di un antiquario.

Guardando le immagini con don Nino e Gerardo siamo stati rapiti da questa statua di Sant’Antonio Abate, il santo con il maialino, protettore degli animali Quella statua aveva qualcosa che ci richiamava a lei. Ma fino ad ieri non sapevo ancora perché. Dopo aver mostrato la foto ad alcuni anziani del paese capiamo di essere di fronte al Sant’Antonio Abate presente nella nostra Chiesa fino agli anni del terremoto.

Allora contattato telefonicamente l’antiquario Marco Alfano e scopro che la statua è già stata venduta da qualche giorno ad un sacerdote in Sicilia ed era pronta per essere messa in cassa e spedita Il sacerdote siciliano non era intenzionato a cederla. Senza perderci d’animo ci rechiamo dall’antiquario, gli spiego il perché vorrei riportare la statua a Pimonte ma l’antiquario e il sacerdote sembrano non volerne sapere. Alla fine hanno ceduto".

La statua, come detto, è tornata in città proprio nel giorno dedicato al santo. Dal Comune dove è arrivata è stata portata nella chiesa di San Michele per rimetterla dove un tempo stava. Il parroco don Nino e la comunità hanno accolto la statua con una celebrazione solenne a cui tutti i pimontesi hanno partecipato. "È il mio dono personale alla nostra Chiesa, un segno di rinascita. Che il nostro Sant’Antonio Abate sia garante di nuova vita", ha detto ancora il sindaco.