Niente statua di Maradona davanti allo stadio, Sepe: "Manca solo l'ok burocratico. Spero di installarla il 10 maggio o il 5 luglio"

Per Domenico Sepe regalare la statua di Diego Armando Maradona, opera monumentale in bronzo di due metri d’altezza, alla città di Napoli, rappresenta un grande onore e un omaggio al papà, sostenitore da sempre del campione argentino. A novembre l'inaugurazione, nel giorno in cui ricorreva la morte del pibe de oro, con la statua posizionata davanti allo stadio. Poi è tornata nella bottega dell'artista napoletano in attesa dell'ok alla installazione permanente.

Domenico, cosa è successo. Ci sono novità?

"Noi per l'installazione definitiva non avevamo una data precisa o scadenza, ma il 25 novembre per commemorare Maradona potevamo realizzare una installazione temporanea. Abbiamo poi deciso di spostarla per consentire alla ditta di realizzare un basamento che consentisse l'appoggio dell'opera. Per fare ciò avevamo bisogno dei permessi, che abbiamo già, ma per motivi burocratici bisogna attendere l'iter. Siamo in attesa dell'installazione, dunque, ma solo per motivi puramente burocratici, ci tengo a precisare".

E' possibile ipotizzare quando sarà installata definitivamente davanti al Maradona?

"Speriamo di installarla quanto prima. Per esempio il 10 maggio o il 5 luglio, è un auspicio puramente da tifoso e non da artista. O speriamo anche prima".

Il comune cosa pensa al riguardo?

"Con Emanuela Ferrante, assessore allo Sport e alle Pari Opportunità, siamo in stretto contatto, ci scriviamo, siamo vigili sullla questione. C'è un rapporto di collaborazione. Entrambi siamo in attesa che l'iter burocratico faccia il suo corso".

Dov'è ora la statua e che idea ti sei fatto della vicenda?

"Attualmente è nella mia bottega d'arte. Ho preferito riprenderla e tenerla con me. Non mi sono fatto un'idea particolare, so come funziona installare un monumento e cosa comporta, tra l'altro essendo permanente non è come posare una scultura per una esposizione temporanea. E' chiaro che si spera che quanto prima possa essere installata".