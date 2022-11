Stato d'emergenza per Ischia e due milioni in arrivo: la decisione del Consiglio dei ministri

"Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile, ha dichiarato lo stato di emergenza al quale farà seguito l'ordinanza del capo della Protezione civile, e ha disposto un primo stanziamento di 2 milioni di euro". Ad annunciarlo, il ministro per il Sud, Nello Musumeci che ha la delega alla Protezione al termine del Consiglio dei ministri su Ischia.

Lo stato di emergenza disposto per l'isola di Ischia durerà un anno e Simonetta Calcaterra è stata nominata commissaria per la gestione dell'emergenza dopo la frana che ha colpito ieri Casamicciola. E' quanto deciso nel corso del Consiglio dei ministri straordinario convocato su Ischia e riferito ai cronisti dal ministro per il Sud uscendo da Palazzo Chigi.

La premier Giorgia Meloni ha espresso l'intenzione di andare a Ischia prima possibile. Ha concluso Musumeci e ai cronisti che gli chiedevano dei tempi di una visita, ha aggiunto: "Andarci adesso sarebbe solo una passerella".

Intanto aprendo il Consiglio dei ministri straordinario su Ischia, secondo quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni ha rinnovato la sua vicinanza e solidarietà a tutte le persone coinvolte nella frana di ieri a Casamicciola, dagli sfollati ai sindaci e ha espresso profonda gratitudine per l'impegno di chi ha prestato soccorso e assistenza fin da ieri.

In particolare ha voluto sottolineare l'impegno dei vigili del fuoco in campo sull'isola per le ricerche. Al Consiglio hanno partecipato numerosi ministri, tra gli altri Tajani, Casellati, Schillaci, Musumeci, Urso, Piantedosi, Lollobrigida, Bernini, Sangiuliano, Pichetto Fratin, Roccella, Santanchè.

"Con il Consiglio dei Ministri di questa mattina, il Governo ha dato risposta immediata per Ischia dichiarando lo stato di emergenza e disponendo un primo stanziamento di 2 milioni di euro per affrontare questa terribile situazione". Lo scrive su Facebook la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Alla popolazione colpita - aggiunge - rinnovo la mia vicinanza ed esprimo profonda gratitudine nei confronti di tutte le forze impegnate nei soccorsi, in particolare ai Vigili del Fuoco, che da ieri lavorano nel fango".