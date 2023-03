Riapre un tratto della statale sorrentina: migliora la viabilità della zona

Lungo la strada statale 145 "Sorrentina" verrà riaperta al transito questa sera, intorno alle ore 20.30, la tratta in corrispondenza del km 29,200 a Sorrento, sulla cosiddetta 'via Nastro Verde', nel pieno rispetto degli impegni assunti da Anas, che aveva opportunamente rimodulato il programma dei lavori allo scopo di permettere, il prima possibile, il ripristino della circolazione.

Per la conclusione dell'intervento di consolidamento del tratto stradale sarà attivo il senso unico alternato fino al prossimo 21 aprile, allo scopo di garantire la piena circolazione in occasione del lungo ponte della Liberazione. Lungo la SS 145 "Sorrentina", inoltre, sempre nel territorio comunale di Sorrento, sono in corso ulteriori attività sul corpo stradale, in corrispondenza del km 37,500 (cosiddetto 'Nastro Azzurro'), con l'istituzione del senso unico alternato, la cui ultimazione è prevista entro il prossimo mese di aprile.