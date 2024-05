Vogliono intitolare solo una stanza a Francesco Pio: i genitori rinunciano all'evento

"Le vittime innocenti sono tutti figli di Napoli e vorrei che anche mio figlio venisse trattato alla stessa maniera delle altre: sono molte le promesse fatte e non mantenute, e voglio ribadire che non abbiamo mai chiesto niente". E' deluso Antonio Maimone, padre di Francesco Pio, il giovane aspirante pizzaiolo rimasto ucciso da un proiettile vagante esploso durante una lite scoppiata per futili motivi nelle prime ore del 20 marzo 2023, nei pressi di uno degli chalet del lungomare della città.

Nel pomeriggio di oggi si sarebbe dovuta tenere una cerimonia nel quartiere Pianura di Napoli durante la quale sarebbe stata intitolata a Francesco Pio una sala della "Casa della Cultura e dei Giovani". Un incontro che però è saltato in quanto la famiglia, che si aspettava l'intitolazione di tutta la struttura, ha deciso di rinunciare all'iniziativa del Comune. "Noi pensavamo che l'intera struttura - spiega Antonio Maimone di ritorno dall'udienza del processo sull'omicidio del figlio - dovesse essere intitolata a mio figlio, non solo una stanza". "Ripeto - conclude - noi non abbiamo chiesto nulla ma così si mette il dito nella piaga. Non vogliamo altro che piangere nostro figlio".