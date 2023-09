Offese, percosse e la punizione nella stanza buia: una condanna ed una assoluzione per le maestre

Una condanna ed una assoluzione per le due maestre di un noto istituto statale di Sant'Antimo finite sotto processo per presunti maltrattamenti dei loro alunni minorenni. Il giudice monocratico Marina Napolitano del Tribunale di Napoli Nord ha condannato A.P. 67enne di Giugliano in Campania a due anni di reclusione pena sospesa. Assolta la coimputata G. P. 66enne di Sant' Antimo.

Videosorveglianza

Le indagini dei carabinieri della Tenenza di Sant'Antimo in cui vennero coinvolte le due maestre vennero avviate nel 2019 a seguito delle denunce presentate ai carabinieri dai genitori di alcuni piccoli alunni della scuola dell'infanzia. A casa i bambini manifestavano disagio e cambiamenti di umore riconducibili a comportamenti subiti presso l'istituto scolastico. I militari mediante l'installazione di videocamere nascoste e intercettazioni ambientali oltre che l'acquisizione di consulti di specialisti ed alcuni disegni fatti di bambini svelarono le offese, gli strattoni, gli schiaffi e le tirate di capelli subite dai bambini. “Stupida, cretina, svergognata, zozza”, alcune delle parole che sarebbero state proferite agli alunni. Dalla violenza psicologica si passava poi a quella fisica con lividi sui polsi e sulle braccia su alcuni di loro. Per i più vivaci c’era anche la stanza buia: era la punizione più umiliante dove venivano rinchiusi i più cattivi. Le punizioni e le umiliazioni scattavano al primo errore: bastava far cadere un boccone a terra così come una posata mentre erano a mensa, oppure che si sporcassero le mani mentre facevano un lavoretto. All'esito dell'attività investigativa le due maestre vennero interdette dall'inserimento per 12 mesi e successivamente rinviate a giudizio.

Nel collegio difensivo sono stati impegnati gli avvocati Claudio Botti, Marco Sepe per le imputate; Mario Angelino e Anna Fiorillo per i genitori delle infanti costituiti parte civile.