Accusata di stalking verso la sua ex: 45enne di Casoria assolta

Non aveva accettato che la loro relazione fosse finita e aveva cominciato a perseguitarla. Protagonista della vicenda una 45enne di Casoria che risiede a Campobasso. In più occasioni si era resa responsabile di una serie di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata. In particolare continuava a telefonarla e a mandarle messaggi su Whatsapp. Fino a quando la vittima, una 30enne di Petrella Tifernina ha deciso di denunciare tutto. La sua versione però non è stata accolta dal Gup del tribunale di Campobasso che ha deciso di assolvere la 45enne assistita dall'avvocato Massimo Viscusi. Ai danni dell'imputata l'accusa aveva chiesto un anno e sei mesi di reclusione.