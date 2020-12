De Magistris: "Venerdì approveremo la delibera, ecco quando lo stadio sarà intitolato a Diego"

"Quello stadio che ha donato immagini uniche deve essere intitolato a Maradona, si chiamerà 'Stadio Diego Armando Maradona'. Venerdì stesso approveremo la delibera di giunta". A Canale 8, durante la trasmissione 'Ne parliamo il lunedì', il sindaco di Napoli Luigi de Magistris rivela la tempistica per il cambio di nomenclatura dello stadio San Paolo. "Mi sento di dire che la prossima partita in casa del Napoli si potrà dire ufficialmente nello stadio Diego Armando Maradona".

Il Napoli giocherà nuovamente in casa giovedì 10 dicembre: il calendario prevede, infatti, una trasferta ad Alkmaar, in Olanda, giovedì 3 dicembre. Poi il Napoli sarà di scena a Crotone domenica 6 dicembre alle 18 e infine, giovedì 10 dicembre alle 18:55 il ritorno in casa, in quello che probabilmente sarà il nuovo Stadio Diego Armando Maradona, per la gara di Europa League contro la Real Sociedad.

"Napoli potrà diventare - e Fuorigrotta in particolare - luogo di pellegrinaggio calcistico-culturale. La fermata di Mostra si chiamerà Mostra-Maradona", aggiunge de Magistris. Il sindaco annuncia poi ulteriori iniziative: "Ci saranno anche una mostra per Diego e un monumento".