Stadio Maradona: istituiti altri 140 posti per disabili

Altri 140 posti saranno a disposizione di persone disabili nello stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Lo ha comunicato l'Amministrazione comunale, rappresentata dagli assessori allo Sport e politiche sociali Emanuela Ferrante e Luca Trapanese, nel corso di un incontro con i dirigenti della Società sportiva calcio Napoli, gli uffici competenti e l'associazione Assoutenti, alla presenza del garante dei disabili della Regione Campania.

Gli assessori hanno comunicato che, come già anticipato dal sindaco Gaetano Manfredi, sono stati ristrutturati altri 11 bagni, per cui ora sono 19 in totale i bagni a disposizione di utenti disabili allo stadio Maradona, mentre verranno aumentati da 138 a 278 i posti a disposizione di persone disabili. È emersa comunque la necessità di garantire una procedura semplificata per l'acquisto in via telematica dei biglietti riservati ai disabili, possibilmente con sistemazioni differenziata in base alle diverse disabilità, e di assicurare che nelle zone riservate venga assicurata la piena visibilità del campo da gioco durante le partite. In tal senso è stato chiesto, da parte degli assessori, l'impegno del Calcio Napoli. Agli inizi di settembre è previsto un prossimo incontro sul tema.