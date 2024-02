Campo di calcio comunale nuovo di zecca ma chiuso al pubblico

L'erba è sintetica e di ultima generazione, gli spogliatoi rimodernati da poco, così come le tribune. Eppure il Campo comunale Ascarelli di Napoli Est è chiuso al pubblico da circa quattro anni. Ci sono campi di calcio di Serie C che si presentano in condizioni decisamente peggiori dell'impianto di via Argine, a Ponticelli, accanto all'ospedale Villa Betania. "Tra i migliori se non il migliore dell'intera provincia di Napoli - afferma Massimo Cilenti, consigliere comunale della lista Napoli Libera - E i motivi per cui il pubblico non può entrare restano un mistero. In questo impianto, il Ponticelli gioca il campionato di Promozione ed è costretto a farlo senza pubblico. Si svolgono attività con i bambini, anche molti piccoli, ma i genitori non possono entrare. Le partite e gli eventi ospitati potrebbero essere uno dei pochi svaghi di questa zona della città".

In pratica, il terreno di gioco dell'Ascarelli è utilizzabile, ma gli spalti no. A sbarrare l'ingresso ai visitatori è la Commissione comunale di vigilanza pubblico spettacolo, un organo istituito con un regio decreto e composto da 31 membri, tra comandanti della polizia municipale, dipendenti dell'Asl Napoli 1, esperti in elettrotecnica e acustica, rappresentanti dei commercianti, del Coni e delle imprese. Il presidente di tale consesso, delegato dal sindaco Gaetano Manfredi, è Rosario Aniello Romano, ingegnere e professore associato dell'Università Federico II di Napoli. "Gli appunti della commissione negli ultimi anni sono stati diversi - prosegue Cilenti - Da un'infiltrazione negli spogliatoi alla necessità di un generatore di corrente, dal controllo degli estintori alla verifica delle uscite di emergenza. Tutti intoppi che l'assessorato allo Sport del Comune ha risolto. Ora, non abbiamo la più pallida idea del perché questo campo resti interdetto".

L'Ascarelli è una delle poche strutture funzionanti a Ponticelli, oltre a essere un impianto storico visto che negli anni '70 il Campania Ponticelli sfiorò la Serie B, come ricorda un murale all'esterno: "Proibire ai genitori di seguire i figli piccoli, anche di 4 anni, mentre fanno sport significa che molti decidono di non portarli proprio - precisa Carmine Esposito, consigliere di Napoli Libera nella VI Municipalità - E in una periferie che non offre quasi nulla credo che ciò sia un crimine". L'ultimo sgambetto della Commissione ha riguardato una presunta interferenza degli eventi sportivi con l'attività del pronto soccorso di Villa Betania: "E' assurdo - spiega Massimo Cilenti - abbiamo portato il direttore dell'Ospedale in audizione per verbalizzare che non c'è alcun intralcio. Forse in una zona come Ponticelli è più facile fare tanta accademia rispetto al centro città. Il sospetto che ancora una volta Napoli Est venga discriminata è legittimo".