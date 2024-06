Si stacca pezzo di cornicione da un balcone: sfiorata la tragedia sul Lungomare - VIDEO

La scorsa notte un pezzo del cornicione di un balcone si è staccato ed è crollato proprio davanti all’ingresso di un ristorante in via Partenope, sul Lungomare di Napoli. Alcuni frammenti sarebbero finiti sulle persone che erano sedute a mangiare all’esterno del locale, ma oltre un grande spavento, per fortuna, non si sono registrati feriti.

“Si è sfiorata la tragedia, probabilmente a causa dell’incuria e della poca manutenzione. Al ristorante c’erano tante famiglie, come raccontato da alcuni testimoni, e i frammenti avrebbero potuto colpire un bambino. Il degrado non può mettere a rischio l’incolumità dei cittadini.

E’ necessario obbligare i privati alla messa in sicurezza degli edifici, soprattutto nei tratti che affacciano su strada pubblica e sulle attività commerciali, dove senza dubbio il pericolo è maggiore. Sono state già troppe le vittime di incidenti analoghi e dobbiamo fare in modo che tragedie simili non accadano più”, ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli.