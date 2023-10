Stacca la corrente e prova a entrare a casa della ex: arrestato

Ha staccato la corrente all'abitazione della sua ex e ha provato a forzare una delle finestre. E se inizialmente la donna non ha dato peso al blackout quando ha intravisto una sagoma armeggiare dietro gli infissi ha chiamato i carabinieri che hanno arrestato un 42enne di Sant'Antimo.

L'uomo, che da 12 anni si ostinava a vessare e maltrattare l'ex moglie, è stato individuato dai militari della sezione radiomobile di Giugliano in Campania. Il 42enne ha provato a fuggire ma è ben presto finito in manette. È ora in carcere, in attesa di giudizio.