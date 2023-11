Traffico rallentato e lunghe code questo pomeriggio, verso le 19.00 sulla SS162 in uscita dal Centro Direzionale e prima delle autostrade per un incidente che, stando ad alcune foto, dovrebbe aver coinvolto 4 veicoli. Non risultano, al momento, feriti. Per una delle vetture, però, si è reso necessario l'intervento di un carro attrezzi