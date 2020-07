Grosso sprofondamento a Chiaiano: evacuate diverse abitazioni

Verso le ore 16 di oggi si è verificato un grosso sprofondamento in Via Cupa Fragolara, nel quartiere di Chaiaino. Sul posto è stato tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, della Polizia Municipale e di alcuni addetti della Regione Campania. Lo sprofondamento, come si può vedere dalle immagini girate dal consigliere dell'VIII Municipalità Pasquale Di Guida, ha interessato una vasta area. Stando alle prime ricostruzioni, lo sprofondamento sarebbe stato causato dalla rottura di una conduttura idrica della Regione Campania. La stessa Regione Campania, come detto, per limitare al minimo i danni sta intervenendo con uomini e mezzi. Tuttavia, è certo che nelle prossime ore ci saranno disagi anche nei comuni di Marano e Mugnano, serviti dalla stessa condotta. Sgomberate, inoltre, le case limitrofe.

