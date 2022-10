Don Patriciello: "Qui c'era un centro sportivo. Ora solo degrado e acqua che zampilla da anni"|VIDEO

Video-denuncia di don Maurizio Patriciello, il sacerdote di Caivano, sul degrado e spreco di acqua tra Caivano e Pascarola. Un ex campo sportivo abbandonato è diventato "una discarica a cielo aperto", con una tubatura dell'acqua potabile ancora attiva ma rotta, da cui zampilla uno spreco ininterrotto.

"Sembra una zona di guerra. Un tempo qui c’era un centro sportivo. Prima ci hanno rapinato le nostre terre e fu costruito questo centro enorme dove c’era tutto. Ora c’è solo immondizia. Orripilante!", denuncia il parroco.

"A noi ci viene chiesto di risparmiare acqua, di farci le docce in due e qui si stanno consumando ettolitri di acqua da mesi, forse da anni. Chiediamo alle autorità competenti, e non so nemmeno chi siano, venite a vedere: risparmiate almeno l’acqua. Questa è la peggiore discarica a cielo aperto", conclude, sul degrado di questa struttura abbandonata da tempo in piena Terra dei Fuochi.