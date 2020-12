"Spostamenti a Natale e Capodanno entro 50 km": pressing su Conte

Il divieto inserito nell'ultimo Dpcm che vieta gli spostamenti tra comuni per il 25 e 26 dicembre e 1 gennaio, sta creando molti malumori. Appare paradossale ad esempio non poter far incontrare genitori e figli che abitano a 2 km di distanza, ma residenti in comuni diversi e chiudere un occhio invece su spostamenti chilometri da quartieri diversi delle città più estese geograficamente.

"Mediazione tra sicurezza e umanità"

A tal riguardo l'Unione delle province, tramite il suo presidente, Michele De Pascale, chiede "chiede di concedere la possibilità di spostamenti tra Comuni all’interno della stessa provincia nelle giornate delle festività. Sarebbe una soluzione di buon senso, una mediazione tra sicurezza e umanità".

Del medesimo parere è Matteo Salvini su twitter: "Stiamo cercando di convincere il governo a fare come in altri Paesi, per non dividere gli italiani. Il Natale non è un lusso per ricchi: sì alla prudenza, ma no alla prigione. Poter uscire dal proprio comune ad esempio entro un raggio di 50 km sarebbe una misura di buonsenso".