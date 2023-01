Chiede "Dove sta il Caf?" e poi si spoglia nudo: corsa al Lotto

Momenti di panico a Secondigliano dove un uomo, dopo aver chiesto un'informazione, si è spogliato nudo. “Oggi alle 13.30 stavo rientrando a casa, abito sul corso Secondigliano, e mi si avvicina un ragazzo sui 30 anni chiedendomi se all’interno del palazzo (di fronte a Flor do Cafè), ci fosse un Caf, io rispondo di sì ed entra insieme a me, fortunatamente mi sono resa subito conto che aveva un atteggiamento strano e ho chiuso il secondo cancello lasciandolo fuori", racconta una donna tramite la pagina social Secondillyanum - Periferiamonews.

"Quando mi richiama per chiedermi un’altra informazione, io mi giro e si spoglia, restando con le parti intime in vista. Sono molto preoccupata per l’accaduto e mi chiedo se non avessi chiuso il cancello, cosa sarebbe potuto accadere. Prestate dunque la massima attenzione. Ho denunciato l'episodio alle forze dell'ordine ”, ha concluso.

L'episodio ha fatto subito il giro del quartiere dove è scattata la corsa al Lotto.