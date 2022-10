Avvelenati da spinaci, cinque in ospedale e una in prognosi riservata: allarme nel Napoletano

Cinque persone sono ricoverate all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per intossicazione alimentare.

Appartenenti a distinti nuclei familiari, avrebbero ingerito della verdura velenosa, acquistata in diversi negozi nei comuni di Quarto e Monte di Procida. La sintomatologia sarebbe riconducibile alla "mandragora", pianta tossica che sarebbe stata confusa con spinaci e biete.

Una delle persone ricoverate è in prognosi riservata, le altre invece sono in condizioni che non suscitano preoccupazione.

I carabinieri, coadiuvati da personale dell'Asl Napoli 2, stanno portando avanti accertamenti.