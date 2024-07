Boom di presenze nelle spiagge di Portici, Cuomo: "In 10mila nel weekend"

Affluenza da record per le spiagge di Portici durante gli ultimi weekend. Enzo Cuomo, sindaco della città vesuviana non nasconde la sua soddisfazione.

Sui social il primo cittadino commenta così il weekend appena trascorso: "Le immagini di questi ultimi giorni confermano l’apprezzamento per le nostre spiagge, da quelle al Parco a Mare fino a Le Mortelle, con dotazioni e servizi a misura di tutti e gratuiti. Con i diversi varchi di accesso, si è consentita una fruizione più agevolata anche per chi arriva in auto, trovando a disposizione un ampio parcheggio dedicato al mare e situato al Corso Garibaldi. Vita da spiaggia resa fra l’altro anche più dinamica con i campi di beach volley e beach soccer, attrezzati per i più sportivi. Vedere una città con così tanto fermento e vitalità nei giorni più caldi di luglio ripaga dei tanti sforzi messi in campo da questa Amministrazione. Evitare l’esodo del weekend verso le località di mare più accessibili è un obiettivo raggiunto; impensabile per una città di mare come Portici, non poter sfruttare e valorizzare al massimo una simile risorsa, che con il tempo e con la sinergia di tutti, può ancora migliorare. Per quanto riguarda i “numeri”, negli scorsi weekend dai flussi di auto e moto in entrata al molo del Granatello e nel parcheggio del Parco a Mare si stimano circa 10.000 presenze nel fine settimana sulle nostre spiagge. Pil a pil se fa’ ‘o penniell".