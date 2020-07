Derubati ragazzi nella nota spiaggia della Costiera

Disavventura per una comitiva di giovani alla Marina di Vico nello spazio riservato alla spiaggia libera ieri. Ignoti hanno portato via ai ragazzi zaini, abbigliamento, telefonini e portafogli, come scrive Aequa News.

Sul posto sono poi arrivati i genitori degli sventurati che li hanno riportati a casa, non prima di sporgere regolare denuncia alle forze dell'ordine.

Tante le polemiche per la mancata sorveglianza di quel tratto di spiaggia.