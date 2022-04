"Ci siamo ripresi la nostra spiaggia. Che emozione"|VIDEO

"Emozioni! Ci riprendiamo la nostra spiaggia. Venite a viverla. Venite a giocare, a passeggiare, a divertirvi. Baciatevi qui. Abbracciatevi qui. Correte qui. Adesso è vostra. E guardate che panorama da sogno. Questo è il nuovo litorale dei bacolesi. Questo è il nuovo arenile libero, aperto a tutti coloro che amano la nostra città. Questa è la spiaggia dei nostri padri, delle nostre madri, dei nostri nonni. Dobbiamo completare l’opera. Ma il segnale è chiaro. Bacoli si riprende Casevecchie. Restituiamo alla città oltre 5000 mq di sabbia negata per più di 40 anni. Via le baracche, via le stanze, via i cancelli, via le reti, via i massetti di cemento, via gli scempi. Libera. Adesso è quasi del tutto libera. Con Miseno sullo sfondo. È vostra. Una piccola oasi di pace, nel cuore del paese. Insieme, a difesa della nostra terra. Insieme, a tutela dei diritti di tutti. Insieme, ci riprendiamo i beni pubblici. Un passo alla volta".

E' il post di Josi Gerardo Della Ragione sulla spiaggia di Casevecchie a Bacoli che è stata liberata e resa pubblica.