La spiaggia di Ischia Ponte invasa dalla spazzatura, i residenti: "Una situazione indecente"

Questa mattina la Spiaggia dei Pescatori, in località La Mandra, si è svegliata sotto una montagna di spazzatura. Numerosi sacchi di immondizia, cassette di legno, lattine e bottiglie di plastica vuote sono stati abbandonati sulla spiaggia di Ischia Ponte nota per ospitare i gozzi dei pescatori e offrire a chi vi sosta un meraviglioso panorama sul Castello Aragonese. Inutili le numerose chiamate fatte all’ufficio di competenza del Comune di Ischia per far prelevare la spazzatura "dalla quale - riferiscono a NapoliToday i residenti - arriva un odore nauseabondo".

“In spiaggia non si può stare. Molte persone sono state costrette a salire, soprattutto chi aveva i bambini con sè. La puzza è troppo forte - continuano i residenti -. Poco fa sono arrivati gli operatori ecologici, ma hanno solo svuotato i contenitori portarifiuti presenti in zona, lasciando sull'arenile i sacchi di spazzatura abbandonati da qualche incivile. E’ un cosa indecente!".