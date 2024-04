“La spiaggia delle monache è una discarica di carte e plastica”: la denuncia

Lattine, bottiglie, carte e rifiuti vari in mezzo ai quali hanno banchettato i gabbiani sulla spiaggia libera delle Monache a Napoli. Sul litorale di Posillipo, vicino a Palazzo Donn'Anna, anche della plastica poi finita in acqua. "I volontari, tra i quali il nostro consigliere municipale Lorenzo Pascucci, avevano ripulito la spiaggia di Donn'Anna dopo l'ultimo scempio. A quanto pare il gesto non è servito da esempio per gli incivili e i menefreghisti. Non ci arrendiamo, però, continueremo a lottare per la tutela dell'ambiente e delle spiagge libere. Chi insozza e si comporta da barbaro va punito ed allontanato. Bisogna dare l'esempio anche ai turisti che non vengono certo qui a tuffarsi tra la monnezza".

Così in una nota il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli a cui alcuni residenti hanno segnalato la situazione di degrado. "Noi - ha aggiunto Borrelli - difendiamo le spiagge libere e ne vogliamo sempre di più. Chiediamo all'amministrazione di fare sempre meglio ma allo stesso tempo non è accettabile che vengano ridotte in letamai da chi non rispetta niente e nessuno. Addirittura c'è chi sta tentando di colpire l'Area Marina della Gaiola realizzandovi lo scarico di una fogna. Ci stiamo battendo a tutti i livelli per impedirlo e siamo a fianco delle associazioni e dei volontari che sono in prima linea per impedire questo scempio".