Bambino di otto anni rischia di affogare, "Coccolino" si tuffa in mare e lo salva

Un bagnino della spiaggia della Chiaia a Forio d'Ischia ha salvato un bambino che si trovava in mare in grande difficoltà. Rosario Coccolino Regine non ci ha pensato due volte e si è tuffato in acqua, aiutandolo poi nelle prime manovre di ripresa respiratoria, grazie all'ausilio di due medici che erano presenti in spiaggia.

Il bimbo di soli 8 anni è stato poi trasportato al Rizzoli, dove è segnalato in recupero.

(foto di Gennaro Romano Dillo Tu)